4 sezon önce Süper Lig'den düşen Denizlispor'da mali sıkıntılar kulübü kapanmanın eşiğine getirdi. Ege temsilcisinin tesislerinin doğalgaz akışı geçmiş borçlar nedeniyle kesilirken, kulüp tesislerine de haciz işlemi gerçekleştirildi.

6 PUANI SİLİNMİŞTİ

Eski yabancı oyuncularına borcu olduğu için FIFA'nın mercek altına aldığı Denizlispor'un 6 puanı eski oyuncularına olan borç nedeniyle sezon başında silindi.

Kulübe doğalgaz şirketi tarafından 17 Şubat Pazartesi günü düne kadar borç ödenmezse gazın kesileceği bildirilmişti. Denizlispor sosyal medya hesaplarından söz konusu bildirimi "Yorumsuz" notuyla paylaşmıştı.

'UTANÇ VERİCİ BİR DURUM'

Tüm yaşananların ardından Denizlispor'dan bir paylaşım daha geldi. 'Bu bir utançtır' başlığı ile yapılan açıklamada "Denizlispor sahipsiz bırakıldı! Bu arma, bu şehir için savaşan futbolcular ve teknik ekip insanlık dışı koşullara mahkum edildi!

Tesislerimizin doğalgazı kesildi! Yemek yok! Sıcak su yok! Isınma yok! Bu takımın futbolcuları sahada ter döküyor, ama akşamına battaniyelere sarılarak donmamak için mücadele ediyor! Bu bir kulüp için değil, bir insan için bile utanç verici bir durumdur!

Bizi bitirmek isteyenlere sesleniyoruz: Başaramayacaksınız! Bu arma, bu renkler sizin oyunlarınızı boyun eğmeyecek! Bizi yok sayabilirsiniz, sırtınızı dönebilirsiniz, sesimizi kısmaya çalışabilirsiniz ama biz pes etmeyeceğiz! Şerefimizle direniyoruz, şerefimizle savaşıyoruz!"