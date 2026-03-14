Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla 2019-20'de gol krallığı yaşayan Norveçli forvet Alexander Sörloth, La Liga'da enteresan bir an yaşadı. Atletico Madrid'in golcüsü, iç sahada Getafe'yle oynadıkları maçın 55. dakikasında rakibi Abdel Abqar'ın 'ilginç' müdahalesine maruz kaldı. Abqar, topsuz alanda Sörloth'un cinsel organına dokundu. Sinirlenen Sörloth ise rakibini kolundan tutarak yere fırlattı. VAR incelemesinin ardından "şiddetli ve sportmenlik dışı harekete" hükmedilerek direkt olarak kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Öte yandan Atletico Madrid, karşılaşmayı Molina'nın 8. dakikada attığı nefis golle 1-0 kazanmayı bildi. Transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 30 yaşındaki Sörloth, bu sezon La Liga'da 27 maçta 10 gollük skor katkısı verdi. 2019-20'de Trabzonspor forması altında Süper Lig'de gol krallığı yaşadığında ise 34 maçta 24 gol ve 9 asist rakamlarını yakalamıştı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro...

