Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig’den küme düşen ve bu sezon Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan Kayserispor’un iflası istendi.

Kayseri 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, davacı Uğur Avadan tarafından davalı Kayserispor Futbol Anonim Şirketi aleyhine açılan ve görülmekte olan iflas davası nedeniyle duruşma tarihi açıkladı. Adi Takipten Doğan İtirazın Kaldırılması ve İflas kapsamlı dava 28 Eylül 2026 tarihinde saat 11:00'da görülecek.

15 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI VAR

Mahkeme yaptığı açıklamada "Alacaklıların, iflas talebi nedeni ile haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin iflas talebinin ilanının yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde Mahkememize başvurarak itiraz ve müdahale talebinde bulunmaları, bu süre içerisinde itiraz ve müdahale talebinde bulunmayanların itiraz ve müdahalelerinin kabul edilmeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur" dedi.