Süper Lig'de 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında Adana Demirspor forması giyen İzlandalı Birkir Bjarnason, Akdeniz ekibinde oynadığı döneme dair çarpıcı iddialar ortaya attı. Bu sezonun başında futbolu bırakan Bjarnason İzlanda basınından Visir'e verdiği röportajda Adana Demir'den takım arkadaşı Younes Belhanda'nın kendilerine soyunma odasında bıçak çektiğini söyledi.

Bjarnason'un açıklamalarından Süper Lig dönemiyle ilgili kısımlar şöyle:

"5'e 5 maç yapıyorduk. Belhanda topu aldı, benden uzaklaştı, başka birinden bir darbe aldı. Sonra ben ona baskı yapmaya devam ettim. Döndü ve kasıklarıma vurdu, ardından çeneme sert bir yumruk attı. Yere düştüm. Ben de ona vurmak için kalktım ama diğer oyuncular ayırdı. Montella olup bitenleri görmemiş gibi davrandı.

"ELİNDE BIÇAKLA BİZİ BEKLİYORDU"

İçeri girdik, başkan yardımcısı gelip onun adına özür diledi. Ben de iyi olmadığımı, onu idmanda görürsem bacaklarını kıracağımı söyledim. Bir önceki sezon 'Boğa' lakaplı bir Türk futbolcuyla tartışmıştı. Soyunma odasına gönderilmişti. Antrenmandan sonra içeri girdiğimizde elinde bıçakla bizi bekliyordu. Bu yüzden bana da saldıracağından endişelenmeye başladım. Sonra özür diledi ama onunla konuşmak istemedim."