Kariyerini Tayland ekiplerinden PT Prachuap FC'de sürdüren eski Antalyasporlu Andros Townsend, futbol dünyasında benzerine çok az rastlanacak korku dolu anlar yaşadı. Pattani FC ile oynanacak mücadele öncesinde saha kenarında ısınma hareketleri yapan 35 yaşındaki İngiliz futbolcu, o sırada zemini düzeltmek için sahada bulunan ağır bakım silindirinin altında kaldı.

Görenleri dehşete düşüren olayda, aracın yan yatırılmasıyla silindirin altından çıkarılabilen deneyimli oyuncu, büyük bir felaketin eşiğinden döndü.

MUCİZEVİ ŞEKİLDE KURTULUP OYUNA GİRDİ

Geçirdiği görünmez kazaya rağmen yapılan kontrollerde ciddi bir sağlık sorunu veya kırığı bulunmadığı anlaşılan Townsend, mucizevi bir şekilde maça çıkabilecek durumda olduğunu belirtti.