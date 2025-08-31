Trabzonspor'da 2016-18 yılları arasında toplam 48 maça çıkan Fabian Castillo'nun 28 yaşındaki eşi Ojeda Avila, Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bültenle Kolombiya'da yakalandı.

Avila'nın 2017 yılında Kosta Rika'da gerçekleştirilen bir dizi kuyumcu soygununa karıştığı iddia edildi. Kosta Rika makamları ise ülkede ağırlaştırılmış soygun ve suç ortaklığıyla suçlanan Avila'nın Kolombiya'dan iadesini talep etti.

CASTİLLO'NUN PAYLAŞIMLARI BULUNMASINDA ETKİLİ OLDU

Kosta Rika basınında yer alan haberlere göre eski Trabzonsporlu Castillo'nun Kolombiya'da bulunduğu dönemde sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar, eşinin yerinin tespit edilmesinde kilit rol oynadı. Güvenlik kaynaklarına göre Castillo'nun paylaştığı görseller ve konum etiketleri, Avila'nın Kolombiya'daki konumunun bulunmasını sağladı.