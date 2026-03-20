Brezilya Serie A'nın 7. haftasında Gremio, sahasında Vitoria'yı Camutanga (k.k.) ve Amuzu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Ancak karşılaşmaya skordan çok eski Trabzonsporlu Marlon'un sakatlığı damga vurdu.

Maçın 75. dakikasında rakibiyle kötü şekilde çarpışan Marlon, ayağının üzerine ters şekilde düştü. Kameralar acı içindeki Marlon'a yaklaştığında Brezilyalı oyuncunun sağ ayak bileğinin kırıldığı fark edildi.

Oyuncular Marlon'un acısını paylaşırken, tüm stat talihsiz futbolcuya destek oldu. 2020-21 sezonunda Trabzonspor'da kiralık oynayan Marlon Rodrigues Xavier, daha sonra Ankaragücü'nde de forma giymişti.