Futbol dünyası, şoke eden bir kayıpla sarsıldı. Romanya basınında yer alan iddiaya göre; bir dönem Hatayspor'da forma giyen Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza, Çin'de 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. 28 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce Romanya’nın Rapid Bükreş takımında forma giymişti.

Boupendza 2020'de Hatayspor'a imza attı ve 2020-21'de Süper Lig'de gol kralı oldu.

RAPID BÜKREŞ MACERASI KISA SÜRDÜ

Boupendza, 2024 Eylül ayında teknik direktör Marius Șumudică’nın ısrarıyla Rapid’e transfer olmuş, burada oynadığı süre boyunca 5 gole imza atmıştı. Ancak sözleşme şartları konusunda yaşanan anlaşmazlıklar sonrası ocak ayında kulüpten ayrılmak istemişti. Dubai kampının ardından Romanya’ya dönmeyi reddeden oyuncu, Çin Süper Ligi takımlarından FC Zhejiang’a transfer olmuştu.

SON MAÇINDA ASİST YAPTI

Gabonlu futbolcu, geçtiğimiz günlerde Shanghai Shenhua ile oynanan lig maçında forma giymiş, takımının ilk golüne asist yapmıştı. Ancak bu maçtan sadece birkaç gün sonra yaşanan trajik olay, futbol dünyasını yasa boğdu.

ÇİN POLİSİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Boupendza’nın Çin’de 11. kattaki dairesinden düşerek hayatını kaybetmesi sonrası yetkililer geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Çin polisinin olayla ilgili intihar ihtimalini de değerlendirdiği bildirildi.

FUTBOL CAMİASINDA DERİN ÜZÜNTÜ

Kariyerinde Hatayspor, Al-Arabi, Al-Shabab ve Houston Dynamo gibi takımlarda da forma giyen Boupendza'nın ani ölümü hem Romanya’da hem de uluslararası futbol camiasında büyük üzüntü yarattı. Gabonlu futbolcu için başta eski kulübü Rapid Bükreş olmak üzere birçok kulüpten taziye mesajları yayımlandı.