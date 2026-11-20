Ara transfer dönemi öncesinde Galatasaray ve Trabzonspor için Fransa'dan bir transfer iddiası geldi. L'Equipe'ten aktardığı habere göre iki kulüp, Ligue 2 ekibi Reims'te forma giyen 22 yaşındaki orta saha Yaya Fofana ile ilgileniyor.

Fofana'yı isteyen kulüplerin sayısının arttığı belirtilen haberde, Reims'in bonservis beklentisi için Patrick Zabi'nin transferi örnek gösterildi. Fransız kulübünün, geçen yaz 25 milyon euro karşılığında Paris FC'ye giden Zabi'nin bonservisine yakın bir bedel beklediği kaydedildi.

REIMS ARA TRANSFERDE AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Habere göre yeniden Ligue 1'e dönmeyi hedefleyen Reims, Fofana ile ara transfer döneminde yollarını ayırmak istemiyor.

Kariyerine Mali'de başlayan ve Fransa'da ilk olarak Lens formasını giyen Fofana, 2023'te Reims'e transfer oldu. Ertesi yıl A takıma yükselen genç orta saha, bu sezon çıktığı 12 maçta 10 gol ve 3 asist üretti.