Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesinde deplasman tribünleri konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili kulübün 'Deplasmana Yasak Kaldırılsın' başlıklı çağrısına siyah-beyazlılardan destek geldi.

İLK AÇIKLAMA TRABZONSPOR'DAN GELDİ

Bordo-mavili kulüp X hesabından yaptığı açıklamada, ''Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları arasında, taraftarlarımızın karşılıklı olarak tribünlerde yer almasına engel teşkil edecek herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 19 Ekim Pazartesi günü sahamızda oynayacağımız karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, Trabzonspor taraftarlarının da İstanbul'da oynanacak karşılaşmada takımlarını destekleyebilmelerini arzu ediyoruz. Futbolun ve tribünlerin ruhuna yakışmayan deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, Trabzon Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden, gerekli adımların atılması konusunda destek bekliyoruz.'' dedi.

BEŞİKTAŞ DESTEK VERDİ

Siyah-beyazlı kulüp bu açıklamaya destek verdi. X hesabından yapılan paylaşımda, ''Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız güzide rakiplerimizden Trabzonspor’un “Deplasmana Yasak Kaldırılsın” başlığıyla paylaştığı çağrıya yürekten katılıyoruz. Taraftarlar, futbolun en önemli unsurlarından biridir. Başta taraftarlarımız olmak üzere her renkten futbolsever, gönül verdiği takımını ülkemizin her yerindeki deplasman tribününde destekleyebilmelidir. Beşiktaş JK olarak; deplasmanda Trabzonspor’la oynayacağımız müsabakada taraftarlarımızın deplasman tribününde bulunmalarını arzuluyor, evimizde oynayacağımız karşılaşmada da Trabzonspor taraftarlarını deplasman tribününde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyoruz. Ülkemize yakışmadığına inandığımız deplasman yasağı uygulamasının bu çağrıların ardından son bulmasını temenni ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.