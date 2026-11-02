Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kale hattında beklenmedik bir kriz patlak verdi. Sezon başından bu yana yeşil-mavili ekibin kalesini koruyan ve sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin de radarında yer alan Fildişi Sahilli file bekçisi Yahia Fofana, bu sezon ilk kez Kocaelispor karşılaşmasında ilk 11'e alınmadığı gibi maç kadrosuna da dahil edilmedi.

MAÇ SONU SOSYAL MEDYADA FIRTINA KOPTU

Müsabakanın ardından Fofana’nın kişisel sosyal medya hesabında gerçekleştirdiği operasyon Karadeniz ekibinde şok etkisi yarattı. 24 yaşındaki eldiven, Çaykur Rizespor formasıyla paylaştığı tüm fotoğrafları saniyeler içinde profilinden silerken, kulübün resmi hesabını da takipten çıkarak adeta gemileri yaktı.

Yıldız kalecinin yönetim ve teknik heyeti karşısına alan bu sert tavrının perde arkasındaki sebep çok geçmeden anlaşıldı. Krizin fitilini, Çaykur Rizespor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından Kocaelispor maçı sonrasında yapılan bir tebrik gönderisinin ateşlediği belirlendi.

KULÜPTEN YAPILAN PAYLAŞIMA TEPKİ GÖSTERDİ

Kulüp hesabından, Fofana'nın yokluğunda eldivenleri devralan diğer kaleci Zafer Görgen için yayımlanan gönderide, "Uzun bir aradan sonra Zafer kalesine döndü ve Kocaelispor'a karşı kalesini gole kapattı. Kalecimize ve savunmamıza kocaman tebrikler" ifadelerine yer verilmişti. Kendi yokluğunda yapılan bu paylaşımı kişisel bir mesaj olarak algılayan ve son derece öfkelenen başarılı eldivenin, tepkisini kulüple olan dijital bağlarını kopararak gösterdiği kaydedildi.

Süper Lig'de Uğurcan Çakır, Alexander Nübel, Andre Onana ve Ederson gibi yıldızların hemen ardından 6 milyon euro ile ligin en yüksek piyasa değerine sahip kalecisi konumunda bulunan Fofana'nın bu beklenmedik çıkışı Rize camiasında endişe yarattı.