Altyapısı ve genç futbolculara tanıdığı fırsatlarla Türk futbolunda her dönem adından söz ettiren Gençlerbirliği, isminin hakkını vermeye devam ediyor. Başkent temsilcisinde forma giyen 19 yaş ve altı futbolcular, bu sezon Trendyol Süper Lig'de toplam bin 60 dakika süre alarak kırmızı-siyahlı kulübü bu alanda ligin zirvesine taşıdı.

TEK BAŞINA RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Genç oyunculara verilen şans konusunda zirvede yer alan Gençlerbirliği'nde aslan payı ise Ousmane Diabate'ye ait oldu. Kırmızı-siyahlı formayla tam 816 dakika sahada kalan Gineli orta saha oyuncusu, tek başına Süper Lig'deki diğer tüm takımların bu yaş grubundaki futbolcularına verdiği toplam süreden daha fazla forma şansı bularak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

U19'DAN PREMİER LİG'E UZANAN HİKAYE

Gençlerbirliği'nin köklü oyuncu yetiştirme geleneğinin son halkası olan Diabate, kısa sürede gösterdiği gelişimle Avrupa devlerinin de radarına girmeyi başardı. Aralık 2025'te ülkesi Gine'den başkent ekibinin 19 yaş altı takımına katılan genç yetenek, sergilediği etkileyici performansla vakit kaybetmeden A takıma yükseldi.

Henüz 18 yaşındayken İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'a transfer olarak büyük bir sıçrama yapan Diabate, iki kulüp arasında varılan anlaşma kapsamında 2026-2027 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Gençlerbirliği forması giymeyi sürdürecek.