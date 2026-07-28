Geçen sezon kiralık oynadığı Kasımpaşa'da performansıyla dikkat çeken Adrian Benedyczak, bonservisiyle İstanbul ekibine katıldı. Kulübün açıklamasında, geçen sezonun ikinci yarısında lacivert-beyazlı takımda oynayan 25 yaşındaki santrforun üst yönetici (CEO) Ceyhun Kazancı’nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende resmi sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yeniden lacivert-beyazlı formayı giyecek olan Adrian Benedyczak'a 'Hoş geldin' diyor, birlikte daha nice gollere, zaferlere ve unutulmaz anlara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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İtalya'nın Parma takımından transfer edilen Adrian Benedyczak, lacivert-beyazlı formayla geçen sezon 14 karşılaşmada 10 gol attı.