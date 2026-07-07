Süper Lig'e yükseldiği yeni sezonda kadrosunda yeniden yapılanmaya giden Çorum FK, dünya futbolunun yıldız forvetlerinden Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferinde önemli mesafe kaydetti.

KISA SÜREDE NETLİK KAZANACAK

Ajansspor'un haberine göre Kırmızı-Siyahlı ekip, Marsilya forması giyen 37 yaşındaki Gabonlu yıldız golcünün kulübüyle anlaşmaya vardı.

Haberde; Aubameyang için yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığı ve taraflar arasındaki temasların sürdüğü ifade edildi. Sürecin, kısa süre içerisinde netlik kazanacağı belirtildi.

41 MAÇTA 24 GOL KATKISI

Geçmişte Barcelona ve Arsenal formaları da giyen Aubameyang, 37 yaşında olmasına rağmen performansıyla göz dolduruyor. Geçen sezon Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan deneyimli santrfor, 14 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı.

Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan yıldız; 2016-17 sezonunda 31 golle Bundesliga'da, 2018-19 sezonunda ise 22 golle Premier Lig'de gol krallığı yaşamıştı.