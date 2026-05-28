Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Amedspor’dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Diyarbakır ekibi, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi’yi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Amedspor, Mauro Icardi’ye menajeri aracılığıyla yıllık 7 milyon euro teklif etti. Ancak haberde, tecrübeli golcünün bu teklifi kabul etmediği aktarıldı.

GALATASARAY’LA HENÜZ ANLAŞMADI

Daha önce çıkan haberlerde Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi için yıllık 4 ila 5 milyon euro bandında maaş ve 1+1 yıllık sözleşme düşündüğü belirtilmişti. Oyuncu tarafının ise yaklaşık 7 milyon euro seviyesinde bir maaş beklentisinin olduğu ifade edilmişti.