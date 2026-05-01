Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Gaziantep ekibinde Burak Yılmaz'dan sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Rumen çalıştırıcı Mirel Radoi ise sonuca isyan etti.

Beşiktaş karşısında buldukları pozisyonları değerlendirememelerinden yakınan Radoi, şöyle konuştu:

"Yön değiştirmelerde ve pozisyon almalarda yavaş kaldık ve duran toplardan gol yedik. İkinci yarı kontrolü elimize geçirip daha iyi oynamaya başladık ama futbol adil değil, 7 pozisyona girip 7'sinde de gol atamadık. Hepsi de kaleciyle birebir pozisyonlardı ama gole çeviremedik. Bizim için sonuç da acı oldu. Yağmurda maç izlemeye gelen taraftarlar ıslandı, onlar için de puan almamız ya da gol atmamız gerekiyordu.

"FUTBOL HAKSIZ BİR OYUN"

Bugün tekrar anladım ki futbol gerçekten haksız bir oyun. Bazen nankör tarafları olabiliyor çünkü sonuç hak ettiğimiz gibi olmadı. Bu sezon Beşiktaş'a karşı 7 gol pozisyonuna giren takım hatırlamıyorum. Pozisyonlara girdik ama maalesef sonuçlandıramadık."

Burak Yılmaz'ın istifasının ardından ilk maçına geçen hafta Eyüpspor deplasmanında çıkan Radoi, karşılaşmadan 3-0 mağlubiyetle ayrılmıştı. Beşiktaş yenilgisi de eklenince Radoi, Gaziantep FK macerasında ilk iki maçında 5 gol yiyip hiç gol atamadı, henüz puan alamadı...