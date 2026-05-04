Son hafta maçlarının tamamlanmasının ardından 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ikinci takım olan Amedspor, sürpriz bir hamle hazırlığında.

Yıldız takviyesi yaparak Süper Lig'e iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Diyarbakır temsilcisi, gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Amedspor'un en büyük hedefi ise Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi. Galatasaray'a veda etmesi beklenen oyuncu için Arjantin'in River Plate kulübü hazırda bekliyor. Ancak Amedspor'un bu transferde ciddi sponsorlarla görüştüğü ve oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

Icardi'nin Diyarbakır'da getirilmesinin imaj açısından büyük fark yaratacağını düşünen Amedspor yönetimi, yurt dışından gelen tekliflerle yarışmak zorunda. İtalya ve Arjantin'den talipleri bulunan Icardi'nin yıllık 10 milyon Euro talep ettiği biliniyor. Arjantinli yıldızın yalnızca ülkesinin takımlarında daha düşük ücretlere oynayacağı da öğrenildi.

Amedspor'un en golcü ismi de bir başka eski Galatasaraylı Mbaye Diagne. Diyarbakır temsilcisi, gol yollarını iki gol kralı ile güçlendirmeyi hedefliyor