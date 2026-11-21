Amedspor'da Mbaye Diagne'nin kadroda yer almamasına ilişkin açıklama yapan teknik direktör Besnik Hasi, Senegalli golcünün milli ara ve izin günlerinin ardından şehre dönmediğini söyledi. Hasi, futbolcuya ulaşamadığını ve nerede olduğunu bilmediğini belirtti.

"ŞU ANDA NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Hasi, Diagne'nin durumuna ilişkin, "Milli aradan ve izin günlerinden sonra herkes döndükten sonra kendisi şehre dönmedi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Ulaşamadım." dedi.

Elindeki oyunculara odaklandığını ve onları geliştirmeye çalıştığını belirten Hasi, "Bu yönetimin bileceği bir meseledir." ifadesini kullandı.