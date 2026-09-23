Trabzonspor'un dünyaca tanınan kalecisi Andre Onana, bu kez performansıyla değil, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Kamerunlu file bekçisi, hacamat yaptırdığı sırada çekilen görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Paylaşımda, Onana'nın uygulama sırasında yaşadığı anlar yer aldı.
Kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Onana, zaman zaman futbol dışındaki yaşamından kesitleri de takipçileriyle paylaşıyor. Tecrübeli kalecinin son paylaşımında hacamat yaptırmayı tercih ettiği görülürken, görüntüler kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.