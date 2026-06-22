2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Süper Lig'de forma giyen yıldızların da sahne aldığı turnuvada bir isim göz doldurdu.

Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Inao Oulai, Almanya karşısında adeta şov yaptı. Fildişi Sahili'nin 2-1 mağlup olduğu müsabakada Trabzonspor'un genç yıldızı istatistiklerde öne çıktı.

Karşılaşmada 73 kez topla buluşan Oulai, yaptığı 50 pasın 45'inde isabet sağlayarak yüzde 90 pas başarısı yakaladı. Rakip yarı sahada yaptığı 35 pasın 32'sini başarılı şekilde tamamlayan genç oyuncu, yüzde 91'lik pas isabet oranına ulaştı. Yıldız oyuncu ayrıca 6 uzun pas denemesinin 4'ünde isabet sağladı. 14 ikili mücadelenin 10'unu kazanan genç futbolcu, savunmada da fark yarattı. Oulai, 2 pas arası, 2 tehlike engelleme, 1 şut engelleme ve 4 top kazanma ile takım savunmasında büyük katkı verdi.

Mücadelenin ardından Nihat Kahveci, "Bonservisine 7 milyon Euro ekledi" ifadelerini kullanırken sosyal medyada genç futbolcunun performansına övgü yağdı. Afrika basını Trabzonspor'un yıldızını Fildişi Sahili'nin yeni cevheri olarak gösterirken, Oulai'nin turnuvanın çıkış yapan isimleri arasında yer alacağı iddia edildi.