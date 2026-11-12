Sezon başında Süper Lig temsilcisi Konyaspor’dan kiralık olarak TFF 1. Lig ekibi Batman Petrolspor kadrosuna katılan 23 yaşındaki Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo, yeşil sahalardaki mücadelesinin yanı sıra özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme oturdu.

Genç futbolcu, hayatını birleştirme kararı aldığı Şeyda Şahin ile Türk geleneklerine uygun olarak düzenlenen samimi bir törenle nişanlandı. İki ailenin yakınlarının ve çiftin dostlarının katıldığı törende yüzüklerin takılmasıyla birlikte Jin-ho Jo ile Şeyda Şahin evlilik yolundaki ilk resmi adımlarını attı.

TARAFTAR TEBRİK MESAJLARI YAĞDIRDI

Türkiye'deki kariyerini yeni bir hayat hikâyesiyle taçlandıran Güney Koreli oyuncunun bu özel günü, kırmızı-beyazlı camiada da büyük bir sevinçle karşılandı. Batman Petrolspor Kulübü’nün resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı nişan kareleri kısa sürede yoğun ilgi görürken, Batmanlı futbolseverler genç çifte tebrik mesajları yağdırdı.

GÜNEY KORE'DEN FENERBAHÇE VE BATMAN'A YOLCULUK

Ülkesinde "Altın Çocuk" lakabıyla anıldığı dönemde Fenerbahçe altyapısına adım atan, ardından Sırbistan'daki kiralık deneyimi sonrası Konyaspor tarihinin ilk Güney Koreli futbolcusu olarak Süper Lig'de forma giyen Jin-ho Jo, temmuz ayında Batman Petrolspor'a kiralanmıştı.

Özel hayatındaki bu mutluluğu saha içi performansına da yansıtan başarılı orta saha oyuncusu, bu sezon Batman Petrolspor formasıyla 1. Lig’de çıktığı 13 karşılaşmada ürettiği 6 asistle takımının hücum gücüne liderlik ediyor.