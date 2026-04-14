1. Lig'de önce bu hafta evinde 78 puanı bulunan lider Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek Yeşil-Beyazlılar, ertesi hafta 2. sıradaki Amed Sportif'e konuk olacak. Bodrum FK son haftada ise ligde kalmayı garantileyen Sarıyer'i konuk edecek.

Bodrum FK-Erzurumspor FK maçından beraberlik çıkması halinde, Erzurum ekibi 5 sezon sonra resmen Süper Lig'e dönmeyi, Bodrum FK da Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantileyecek.

Bodrum FK'nın 33. haftada Diyarbakır'da karşı karşıya geleceği Amed Sportif maçı da çok büyük öneme sahip olacak. Şu an 72 puanla 2. sırada yer alan Amed Sportif ile 70 puana sahip 3'üncü Esenler Erokspor, Süper Lig bileti alabilmek için kıyasıya rekabet ederken, Bodrum Futbol Kulübü yine kader belirleyecek takımlardan biri olacak.

Teknik sorumlu Sefer Yılmaz üst üste çok zorlu maçlar oynayacaklarını belirterek, "Biz kendi işimize odaklanacağız. Play-Off yolunda rakiplerimiz tüm maçlarını kazansa bile 1 puan bize yeterli olacak ancak biz sahaya kazanmak için çıkacağız. Rakiplerimizin ne yapacağı ile ilgilenmiyoruz" dedi.