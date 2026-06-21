2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Süper Lig'de oynayan 5 futbolcunun ilk 11'de çıktığı maçta Fildişi Sahili, 3'te 1'lik bölümünü önde götürdüğü maçta 26 dakikada yediği iki golle 2-1 mağlup oldu. Fildişi Sahili'nde Franck Kessie'nin 30'da bulduğu gole Deniz Undav'ın 68 ve 90+4'te verdiği cevaplar, skoru belirledi. Panzerler, bu galibiyetle birlikte Meksika ve ABD'nin ardından son 32 turunu garantileyen üçüncü takım oldu.

SÜPER LİG'DEN 5 FUTBOLCU İLK 11'DE

Öte yandan Süper Lig'i yakından takip eden futbolseverler için de oldukça ilginç bir karşılaşma oldu. Fildişi Sahili'nde Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Wilfried Singo (Galatasaray) ve Christ Inao Oulai (Trabzonspor) olmak üzere Süper Lig'de forma giyen 4 futbolcu ilk 11'de başladı. Almanya'da ise maça ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, 60'ta yerini Jamie Leweling'e bıraktı.

GALATASARAY'IN YILDIZI SAKATLANIP ÇIKTI

Fildişi Sahili'nde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve iyi bir performans sergileyen Wilfried Singo, maçın son anlarında talihsiz bir an yaşadı. 80'inci dakikada Kai Havertz ile girdiği ikili mücadelenin ardından önce sol üst baldırını tutan Singo, ardından kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Singo'nun yerine 82'de Guela Doue girdi.

Bu sonucun ardından Almanya, E Grubu'ndaki puanını 6'ya çıkararak liderliği garantiledi.

Gelecek maçta Almanya, 25 Haziran Perşembe TSİ 23.00'te Ekvador ile oynayacak.

Fildişi Sahili ise aynı gün, aynı saatte Curaçao ile karşı karşıya gelecek.