2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Süper Lig'den 5 futbolcunun oynadığı Fildişi Sahili Milli Takımı, grup aşamasının son maçında Curaçao'yu eski Trabzonsporlu Nicolas Pepe'nin 7 ve 64'te attığı gollerle 2-0 yenerek Almanya'nın arkasında ikinci sırada son 32 turuna yükseldi.

KADROLARI ADETA 'SÜPER LİG KARMASI'

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, Beşiktaş'tan Emmanuel Agbadou, Başakşehir'den Christopher Operi, Galatasaray'dan Wilfried Singo ve Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai olmak üzere 5 futbolcu yer alıyor.

Gruptan çıkmayı garantiledikleri Curaçao karşısında ise bu isimlerden Rizespor kalecisi Yahia Fofana ve Başakşehir'in sol beki Operi ilk 11'de başladı. Sakatlığı bulunan Singo'nun yanı sıra Agbadou da maçta süre almazken; Trabzonsporlu Oulai 46'da Diallo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte lider Almanya'nın ardından Fildişi Sahili de son 32 turunu garantilerken; son maçta Almanya'yı 2-1 yenen Ekvador da en iyi üçüncüler kontenjanından tur atladı.