Kocaelispor Başkanı Recep Durul, milli aranın ardından Fenerbahçe ile kendi sahalarında oynayacakları karşılaşma öncesinde takımını favori gösterdi.

A Spor'a konuşan Durul, maçın zorluğuna dikkat çekerek "Fenerbahçe maçı kolay olmayacak ancak 3 puan için sahaya çıkacağız. Kendi sahamızda olduğumuz sürece favori her zaman Kocaelispor." dedi.

"BU SENE DE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NA TALİBİZ"

Kulübün kupa hedeflerine de değinen Durul, daha önce iki kez Türkiye Kupası kazandıklarını hatırlattı. Durul, "Hedefimiz her zaman kupalar. 2 tane Ziraat Türkiye Kupası kazandık. Bu sene de Ziraat Türkiye Kupası'na talibiz. İnşallah, Avrupa kupası için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.