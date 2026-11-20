Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Milli maç arasının ardından takımlar yeniden sahaya çıkmaya hazırlanırken, lig tarihinin dikkat çeken istatistiklerinden biri de gündeme geldi. Süper Lig tarihinde iç sahada en uzun süre mağlubiyet yüzü görmeyen takımların listesi açıklandı. Listenin zirvesinde ise İstanbul'un üç büyüklerinden biri değil, Trabzonspor bulunuyor. TRABZONSPOR'UN KIRILMASI ZOR REKORU Bordo-mavili ekip, 1975-1981 yılları arasında sahasında oynadığı 90 maçta yenilgi yaşamadı. Bu performansıyla Süper Lig tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisine imza attı. Fenerbahçe, 1970-1975 yılları arasında elde ettiği 73 maçlık seriyle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 1989-1992 dönemindeki 51 maçlık yenilmezlik serisiyle üçüncü basamakta bulunuyor. İLK 10'DA ÜÇ BÜYÜKLERİN REKABETİ Listenin devamında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın farklı dönemlerde yakaladığı seriler dikkat çekiyor. Süper Lig tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serileri şöyle: Trabzonspor – 90 maç (1975-81) Fenerbahçe – 73 maç (1970-75) Beşiktaş – 51 maç (1989-92) Fenerbahçe – 47 maç (1962-65) Beşiktaş – 45 maç (2015-18) Beşiktaş – 45 maç (1984-87) Fenerbahçe – 44 maç (2010-12) Trabzonspor – 43 maç (1988-91) Galatasaray – 41 maç (2017-19) Galatasaray – 41 maç (2024-?)

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