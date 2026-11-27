Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in 2027-2028 sezonundan itibaren beş sezon boyunca geçerli olacak yayın hakları ihalesinin 30 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre ihale, saat 14.00'te İstanbul Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek. Yayın haklarının devrine ilişkin ihale, Yayın İhale Komisyonunun gözetiminde ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. İhalede kapalı teklif ve açık artırma usulü uygulanacak.

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