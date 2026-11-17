Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig naklen yayın ihalesinde kulüplerin beklentisini açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenlediği Futbol Zirvesi'nin ardından konuşan Doğan, "Naklen yayın ihalesi konusunda kulüplerimizin beklentisi 500 milyon dolar seviyesine gelmek." dedi.

BeIN Sports'un yanı sıra ihalede rekabet ortamının oluşturulması için çalışmalar yapıldığını belirten Doğan, Turkcell'e teşekkür ederek şunları söyledi: "Kulüpler Birliği olarak da içeride birçok konu konuşuldu ama iki konu hakkında bazı şeyler söylemek istiyorum. Birincisi naklen yayın ihalesi. Kulüplerimizin beklentisi, daha önce de ben söylemiştim sizlere. Daha önce Sayın Göksel Bey zamanında gelen 500 milyon dolar seviyesine yeniden gelmek. Bunun altını çiziyoruz. Kulüplerin mali sıkıntıları çok büyük ve bu rakamları görmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bunu öncelikle belirteyim. İkinci teşekkür Turkcell'e. Rekabet ortamının yaratılması konusunda çok önemli çalışmalar oldu. Sayın Şenol Kazancı ve ekibine teşekkür ederim. Sağ olsunlar. İhaleye ciddi bir rekabeti getireceklerini biliyoruz artık.

Düşüncemiz kulüpler olarak maksimum faydayı sağlayabilmek. Çünkü ciddi anlamda tüm kulüplerimiz mali olarak sıkıntı çekiyor. Bu bir gerçek. Bunda bir gerçek. Dolayısıyla naklen yayın ihalesi bizim açımızdan çok önemli. Dolayısıyla kulüplerin ortak talebi var."