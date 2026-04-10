Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK’de forma giyen Yusuf Kabadayı, sosyal medyada bir taraftar ile birbirine girdi.

Deneyimli savunmacı, kulübün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımın altında bir taraftar ile diyaloğa girerken ifadeler gündem oldu. Kulübün yaptığı antrenman fotoğraflı paylaşıma “Yusuf karşısında ise karşısının kazanma şansı yok” ifadelerini kullanan taraftar, Yusuf Kabadayı'ı çileden çıkardı.

Yusuf Kabadayı, söz konusu yoruma “Dünkü resmi çocuk odana asarsın” sözleriyle karşılık verdi. Deneyimli oyuncunun verdiği yanıta taraftarın tepkisi gecikmedi. Eleştiri dozunu daha da artıran taraftar, bu kez “Ben -3 derecede bu takımı destekledim. 45 dakika topun peşinden koşmaktan başka ne iş yapıyorsun? İyi oynadın da sana destek vermedik mi?” yanıtını verdi ve yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Taraftarların bir kısmı futbolcunun tavrını eleştirirken, bir bölüm taraftar ise yorum yapan taraftarın tepkisini abartılı buldu.