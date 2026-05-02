Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler, ilk iki sırayı olarak adlarını doğrudan Süper Lig'e yazdırdı. 74 puan ve averajla 3'üncü sırada yer alan Esenler Erokspor da doğrudan play-off finalinde yer alma hakkı kazandı. 71 puanla Çorum FK 4'üncü, 64 puanlı Bodrum FK 5'inci, 63 puanlı Pendikspor 6'ncı, 60 puanlı Ankara Keçiörengücü 7'nci sırayı alarak play-off'a kalan diğer takımlar oldu. Play-off'ta Çorum FK-Ankara Keçiörengücü ve Bodrum FK–Pendikspor eşleşmeleri oluştu. PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN? 1. Tur - 7 Mayıs 2026 Perşembe

2. Tur 1. Maç - 11 Mayıs 2026 Pazartesi

2. Tur 2. Maç - 15 Mayıs 2026 Cuma

Final - 22 Mayıs 2026 Cuma

