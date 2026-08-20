Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemleri belirledi. Ligdeki ikinci hafta karşılaşmalarını yönetecek isimler açıklandı.
Yarın oynanacak Erzurumspor FK-Galatasaray maçında Çağdaş Altay düdük çalacak. 22 Ağustos Cumartesi günü ise Çaykur Rizespor-Samsunspor maçını Ömer Faruk Turtay, Arca Çorum FK-Kasımpaşa maçını Fatih Tokail yönetecek. Aynı gün 21.30'da Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında Atilla Karaoğlan görev yapacak.
23 Ağustos Pazar günü Trabzonspor-İstanbul Başakşehir maçında Ali Şansalan, Eyüpspor-Gaziantep FK maçında Reşat Onur Coşkunses, Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçında Adnan Deniz Kayatepe ve Göztepe-Gençlerbirliği maçında Batuhan Kolak düdük çalacak.
24 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçında ise Ümit Öztürk görev alacak.