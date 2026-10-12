Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırdı.
Samsunspor 7 maç sonunda 4 puanda bulunuyor...
Ayrıntılar geliyor...
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de üst üste gelen olumsuz sonuçların etkisiyle teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırdı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırdı.
Samsunspor 7 maç sonunda 4 puanda bulunuyor...
Ayrıntılar geliyor...
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