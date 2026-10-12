Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırdı. 

Samsunspor 7 maç sonunda 4 puanda bulunuyor...

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