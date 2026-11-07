Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Amedspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların 25, Diyarbakır ekibinin ise 23 puanı bulunuyor.

Bugün saat 19.00'da başlayacak liderlik mücadelesi beIN SPORTS 1'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem ise Kadir Sağlam olacak.

OSIMHEN VE ABDÜLKERİM YOK

Galatasaray'da ameliyat olacak Victor Osimhen ile kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı, Amedspor karşısında forma giyemeyecek. Rafael Leao, Roland Sallai ve Davinson Sanchez ise kart ceza sınırında bulunuyor.

Amedspor'da, Eyüpspor maçındaki şiddetli hareketi nedeniyle PFDK'dan üç maç ceza alan Samuel Ballet kadroda yer alamayacak.

LİGDE İLK RANDEVU

İki takım, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Amedspor, Galatasaray'ın lig tarihinde karşılaşacağı 78'inci takım olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Leao, Deniz

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Sor, Saba, Lutin, Orban