Gelecek yıl Kenya, Tanzanya ve Uganda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mali, Yeşil Burun Adaları'nı 3-1 yendi. K grubundaki ilk maçta Mali, Yeşil Burun Adaları'nı konuk etti. Mali, 5. dakikada Ange Martial Tia ile 1-0 öne geçti. Trabzonsporlu Sidny Lopes Cabral'ın golüyle Yeşil Burun Adaları 10. dakikada beraberliği yakaladı. Fenerbahçeli Dorgeles Nene, ilk yarının son dakikasında Mali'yi yeniden öne geçirdi. 23 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının hemen başında 51. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Nene, 71. dakikada yerini Gaoussou Kyassou Diarra'ya bıraktı. Trabzonspor'un diğer beki Wagner Pina ise Yeşil Burun Adaları'nın ilk 11'inde sahaya çıkıp 90 dakika oynadı. Gençlerbirliği'nin Malili futbolcusu Sekou Koita ise 85. dakikada oyuna dahil oldu. Kariyerine Iğdır FK'da devam eden Ryan Mendes de Yeşil Burun Adaları adına 87 dakika sahada kaldı. Antalyasporlu Nuno da Costa ise 67. dakikada yerini bıraktı.

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