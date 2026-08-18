Marco Silva'nın teknik direktörlüğündeki Benfica, Portekiz Ligi'nde Casa Pia'yı 7-0 mağlup ederek ilk üç puanını aldı. İlk yarısını 2-0 önde kapatan ekip, ikinci yarıda attığı beş golle farkı kapattı.

Galibiyeti getiren golleri Gianluca Prestianni, Rafa Silva, Vangelis Pavlidis (3), Lawrence Ofori (kendi kalesine) ve Jhon Duran kaydetti. Vangelis Pavlidis, üç golle maçın yıldızı oldu.

SÜPER LİG'İN ESKİ YILDIZLARI PARLADI

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Rafa Silva, Benfica'ya geri döndükten sonra harika bir başlangıç yaptı. Portekizli yıldız, görev aldığı altı maçta ağları üç kez havalandırırken bir asist kaydetti. Rafa, geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'tan ayrılıp Benfica'yla sözleşme imzalamıştı.

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen ve bu sezon Al-Nassr'dan Benfica'ya kiralık olarak transfer olan Jhon Duran, Portekiz ekibinde çıktığı beş maçta iki golle katkı sağladı. Adı daha önce Fenerbahçe ile anılan Vangelis Pavlidis ise geceyi hat-trick ile kapattı.