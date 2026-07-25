Otomotiv dünyasında yeniden yükselişe geçen manuel şanzıman trendine İngiliz süper spor otomobil üreticisi McLaren'ın da katılmaya hazırlanıyor. Şirketten sızan bilgilere göre marka, uzun yıllar sonra ilk kez 3 pedallı özel bir model geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İddialara göre McLaren, şirket içinde "P50" kod adıyla yürütülen yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Modelin, markanın ikonik F1'inden bu yana manuel şanzımanlı ilk otomobil olması bekleniyor. Bu gelişme, performans tutkunları arasında büyük heyecan yarattı.

100 ADET BİLE ÜRETİLMEYECEK

Haberlerde yer alan bilgilere göre P50 son derece sınırlı sayıda üretilecek. Toplam üretimin 100 adedin altında kalacağı belirtilirken, bu durum modeli koleksiyoncular için çok daha değerli hale getirecek.

FİYATI 2 MİLYON EUROYU AŞACAK

Yeni McLaren P50'nin fiyatının 2 milyon euronun üzerinde olacağı konuşuluyor. Böylece modelin, markanın amiral gemisi olarak gösterilen W1'den bile daha yüksek bir fiyat etiketiyle satışa sunulabileceği ifade ediliyor.

MOTOR VE ŞANZIMAN DETAYLARI GİZEMİNİ KORUYOR

Henüz resmi teknik bilgiler paylaşılmasa da, aracın gerçek bir manuel şanzıman mı kullanacağı, yoksa manuel hissini simüle eden özel bir sistemle mi geleceği netlik kazanmadı. Motor tarafında ise atmosferik bir ünite ile çift turbo beslemeli bir seçenek üzerinde durulduğu iddia ediliyor.

GÖZLER 14 AĞUSTOS'TAKİ TANITIMDA

Otomobil dünyasının merakla beklediği P50'nin, 14 Ağustos'ta Kaliforniya'da düzenlenecek The Quail etkinliğinde ilk kez resmi olarak görücüye çıkması bekleniyor. McLaren'ın bu etkinlikte tüm detayları açıklayıp açıklamayacağı ise şimdiden büyük merak konusu.