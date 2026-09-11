Görev yaptığı şehirlerdeki projeleri ve yönetim anlayışıyla tanınan, kamuoyunda “Süper Vali” olarak anılan Recep Yazıcıoğlu, vefatının yıl dönümünde hatırlanırken Aydın’daki Paşa Yaylası Oteli’nin durumu da yeniden gündeme geldi.

Yaklaşık 1.200 metre rakımdaki Paşa Yaylası, doğal manzarası ve serin havasıyla özellikle yaz aylarında ziyaretçileri ağırlıyor. Yaylanın turizm olanaklarını geliştirmek için inşa edilen otel ise bugün boş ve bakımsız bir yapı olarak varlığını sürdürüyor.

YILLAR İÇİNDE TAHRİP OLDU

Yazıcıoğlu’nun Aydın Valiliği görevini yürüttüğü 1989-1991 yılları arasında yaptırılan otelle, bölgeye gelen ziyaretçilere konaklama olanağı sunulması ve yayla turizminin geliştirilmesi hedefleniyordu. Ancak tesis, zaman içinde bu beklentileri karşılayacak şekilde değerlendirilemedi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre, uzun süredir kullanılmayan binada ciddi hasar oluştu. Demirbaşları çalınan otelin kapı ve pencereleri zarar gördü, camları kırıldı. Elektrik kablolarının da söküldüğü yapıda, yıllardır bakım yapılmamasının izleri görülüyor.

Bir dönem bölgedeki turizm faaliyetlerine katkı sağlaması beklenen tesisin mevcut hali, yaylayı ziyaret edenlerin ve çevrede yaşayanların tepkisine neden oluyor. Otelin geçmişini bilen vatandaşlar, yapının yeniden değerlendirilmesini istiyor.

BÖLGE HALKI YENİDEN AÇILMASINI İSTİYOR

Paşa Yaylası’nın doğal güzelliklerinin bölge turizmi açısından değer taşıdığını belirten vatandaşlar, atıl durumdaki otelin onarılarak yeniden hizmet vermesini talep ediyor.

Bölge sakinlerine göre tesisin açılması, yaylada konaklama imkanlarını artırabilir ve ziyaretçilerin bölgede daha uzun süre kalmasını sağlayabilir. Bu hareketliliğin çevredeki ekonomik ve sosyal yaşama da katkı sunabileceği ifade ediliyor.

Yazıcıoğlu’nun yayla turizmini geliştirmek amacıyla başlattığı projenin yeniden canlandırılması beklenirken, otelin geleceğine ilişkin somut bir onarım ya da açılış takvimi bulunup bulunmadığına dair bilgi paylaşılmıyor.