Havacılık ve savunma teknolojilerinde sınırları zorlayan süpersonik test uçuşlarında tarihi bir eşik daha aşıldı. Amerikan savunma sanayisi girişimi Hermeus tarafından geliştirilen F-16 boyutlarındaki insansız uçak prototipi Quarterhorse Mk 2.1, gerçekleştirilen üçüncü test uçuşunda ses hızını aşarak yaklaşık saatte 1.500 kilometre (Mach 1.21) hıza ulaşmayı başardı.

Elde edilen bu yüksek hız performansı, geleceğin hava operasyonlarında dengeleri kökten değiştirecek yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Süpersonik testlerden elde ettiği kritik uçuş verilerini tasarım süreçlerine hızla entegre eden şirket, vakit kaybetmeden serinin bir sonraki aşamaları olan Quarterhorse Mk 2.2 ve Mk 2.3 modelleri üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Her yeni prototiple birlikte hız ve dayanıklılık sınırlarını daha da ileriye taşımayı hedefleyen Hermeus, savunma devi Northrop Grumman ile kurduğu stratejik ortaklık sayesinde de bu yüksek hızlı insansız uçakları gelişmiş algılama, iletişim ve komuta-kontrol sistemleriyle donatarak tam teşekküllü birer askeri görev platformuna dönüştürmeyi amaçlıyor.