Tianmushan Laboratuvarı tarafından Beihang Üniversitesi desteğiyle geliştirilen ve 10 ila 15 yolcu kapasiteli bir iş jeti konseptine dayanan uçak, ses barajını aşacağı kritik uçuş öncesinde nihai montaj aşamasına geçti.

Geleceğin ticari uçuş teknolojilerine öncülük etmesi hedeflenen bu tasarımın, mevcut hatlara uygulanması halinde Pekin-Şanghay arasındaki 2 saatlik uçuş süresini 30 dakikaya düşürmesi bekleniyor.

PATLAMA SESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Tarihteki süpersonik uçakların en büyük sorunu olan yüksek gürültülü "sonik patlama" engeli, TMS-10'un yenilikçi aerodinamik yapısıyla aşılıyor. Özel olarak geliştirilen üç yüzeyli aerodinamik düzen sayesinde, uçuş sırasında oluşan şok dalgalarının birleşerek güçlü bir patlama sesine dönüşmesi önleniyor ve bu dalgalar dağıtılarak sönümleniyor.

Daha önce karbon fiberden yapılan 1:18 ölçekli küçük bir modelle kalkış, iniş ve kontrol sistemleri başarıyla test edilen projenin en önemli aşaması yıl sonuna doğru gerçekleşecek.

Gerçek boyutlardaki test uçağının 2026'nın sonlarına doğru yapılması planlanan bu uçuşunda; ses duvarını aşma kabiliyeti, süpersonik seyir performansı ve bu sırada oluşan ses patlaması seviyeleri gerçek ortamda sınanacak.