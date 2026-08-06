Tu-144, yolcu taşımacılığında uzun yıllar hizmet veremese de mühendislik tarihi açısından önemini koruyor. Uçağın Almanya'ya taşınma süreci ise en az uçuş geçmişi kadar dikkat çekiyor. Moskova'dan başlayan yolculukta nehirler, deniz ve kara yolları kullanılarak binlerce kilometrelik özel bir taşıma operasyonu gerçekleştirildi.

MOSKOVA'DAN ALMANYA'YA UZANAN ZORLU YOLCULUK

Teknik Müze Sinsheim tarafından satın alınan Tu-144, önce Moskova Nehri üzerinden taşındı. Daha sonra St. Petersburg'a ulaştırılan uçak burada bir yük gemisine yüklendi. Baltık kıyılarını takip ederek Rotterdam'a götürülen uçak, Ren Nehri üzerinden Mannheim'a, ardından Neckar Nehri yoluyla Heilbronn'a taşındı. Son etapta ise özel ağır yük araçlarıyla karayolundan Almanya'nın Sinsheim kentindeki müzeye ulaştırıldı.

Dev vinçlerle müzenin çatısına yerleştirilen uçak, kalkış pozisyonunu andıracak şekilde üç büyük çelik taşıyıcı üzerine monte edildi. İki yıl sonra aynı müzenin çatısına Concorde da yerleştirildi ve iki efsanevi süpersonik yolcu uçağı ilk kez yan yana sergilenmeye başladı.

KISA SÜREN KARİYERİYLE TARİHE GEÇTİ

Tu-144, 5 Haziran 1969'da ses hızını aşan ilk ticari yolcu uçağı olurken, en yüksek yaklaşık 2.443 km/s hıza ulaştı. Ancak 1973 Paris Havacılık Fuarı'ndaki kazanın ardından projeye duyulan güven sarsıldı. 1977'de yolcu taşımaya başlayan uçak, yüksek işletme maliyetleri ve teknik sorunlar nedeniyle 1978'de tarifeli seferlerden çekildi.

Bugün Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sinsheim Teknik Müzesi'nde sergilenen Tupolev Tu-144, ziyaretçilerin içine girerek gezebildiği en dikkat çekici havacılık eserlerinden biri olmayı sürdürüyor.