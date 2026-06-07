Havacılık dünyasında efsanevi Concorde uçağının emekli edilmesinden yıllar sonra, Rusya süpersonik (ses üstü) yolcu taşımacılığını yeniden canlandırmak için kolları sıvadı. Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC) CEO'su Vadim Badekha, Mach 1 yani ses hızında (saatte yaklaşık 1.225 kilometre) uçabilecek yeni nesil bir yolcu uçağının prototip çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Zhukovsky Araştırma Merkezi'nde yürütülen projenin artık sadece kağıt üzerinde kalmadığını ve somut parçaların üretimine geçildiğini belirten Badekha, küresel havacılık pazarında yeniden liderliğe oynadıklarını vurguladı.

Bu süpersonik uçak hayata geçtiğinde örneğin, normal yolcu uçaklarıyla yaklaşık 1 saat 50 dakika süren İstanbul-Diyarbakır arasındaki mesafe, yasal izinler ve tırmanma süreleri dahil sadece 1 saat civarına inecek. Özellikle zamana değer veren iş dünyasını ve üst düzey yolcuları hedefleyen bu proje, uzun mesafeli kıtalararası uçuş sürelerini yarı yarıya azaltmayı vaat ediyor.

SES PROBLEMİNİ ÇÖZDÜLER

Süpersonik uçakların geçmişte ticari olarak başarısız olmasındaki en büyük engel, ses duvarı aşılırken patlama benzeri devasa bir gürültünün (sonik patlama) oluşması ve yüksek yakıt tüketimiydi.

Rus mühendisler bu kez işi sağlama aldı ve nisan ayında, uçuş esnasında bu gürültüyü minimuma indiren yeni bir gövde tasarımının patentini aldı. Hem çevre dostu standartlara uyum sağlayacak hem de havalimanı yakınlarındaki yerleşim yerlerini rahatsız etmeyecek olan bu yeni nesil süper jetin, ticari uçuşlara ne zaman başlayacağı henüz netleşmese de havacılık endüstrisinde kartların yeniden dağıtılmasına yol açacağı belirtiliyor.