VAN’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 15 Ekim 2024’te cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş’in soruşturmasında yeni bir gelişme kaydedildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den DNA örnekleri alındı.



AVUKAT DUYURDU



Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut tarafından doğrulanan örneklerin, dosyadaki mevcut DNA profilleriyle karşılaştırılması bekleniyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar çok sayıda kişiden DNA örneği alınmıştı.



2025 yılında Van Barosu’nun açıklamasında kıyaslamaya tabi DNA profili sayısının 195’e ulaştığı bildirilmişti.





ÖNERGE VERİLDİ



Baba Nizamettin Kabaiş, defalarca çağ yaparak Rektör Hamdullah Şevli’den de DNA örneği alınmasını talep etmişti. Rektör Şevli’nin adı, dosyadaki otopsi sürecindeki varlığı ve bazı iddialarla daha önce de kamuoyunun gündemine gelmişti; iddialar TBMM’ye taşınan soru önergelerine de yansımıştı.



DEFALARCA HAYKIRDI



Baba Nizamettin Kabaiş, Rektör Hamdullah Şevli ve yakınlarının olayla kızının ölümüyle ilişkili olduğunu söylüyordu.