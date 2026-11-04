Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde asayiş uygulaması sırasında kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen motosikletli polis timi (Yunuslar), yaşanan kovalamaca sırasında otomobille çarpıştı. Kazada hafif yaralanan polis memurlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Çayırova Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede rutin asayiş denetimi gerçekleştiren polis ekipleri, şüphe üzerine seyir halindeki bir motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü, polisin ikazına uymayarak hızla kaçmaya başladı.

ŞÜPHELİYİ TAKİP EDERKEN ÇARPIŞTILAR

Kaçan şahsı yakalamak için derhal peşine düşen Yunus timleri ile şüpheli arasında kovalamaca başladı. Takip esnasında manevra yapan polis motosikleti, güzergahtaki bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle dengesini kaybeden motosikletteki polis memurları yola savruldu.

ESNAF VE VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar büyük panik yaşayarak hemen yaralı polislerin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde hafif şekilde yaralandığı belirlenen polis memurlarının genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Yaşanan kaza ve hemen ardından vatandaşların polislere yardım etmek için seferber olduğu anlar, kazaya karışan otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, takip anında yaşanan çarpışma ve çevredekilerin hızla olay yerine koştuğu anlar yer aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.