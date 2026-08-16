Yöntem için uzun bir hazırlık da gerekmiyor. Bir parça alüminyum folyo kesilerek süpürgenin kıllarının üstündeki plastik bölüme veya alt kısmına sıkıca sarılıyor. Ardından süpürge normal şekilde kullanılıyor.

SAÇ VE TÜYLERİ TOPLAMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Bu yöntemin arkasında statik elektrik bulunuyor. Evdeki saç, hayvan tüyü ve çok hafif parçacıklar statik elektrik nedeniyle zemine veya farklı yüzeylere tutunabiliyor. Alüminyum ise elektriği iletebilen bir metal olduğu için yüzeyde biriken elektrik yükünün dağılmasına yardımcı oluyor.

Benzer etki çamaşır kurutma makinelerinde de kullanılıyor. Alüminyum folyodan yapılan toplar, kurutma sırasında kıyafetlerin birbirine sürtünmesiyle oluşan statik elektriğin azalmasına yardımcı oluyor.

Süpürgede kullanılan folyonun amacı da özellikle saç ve tüylerin süpürge kıllarına dolanmasını azaltmak ve hafif kirleri bir araya toplamayı kolaylaştırmak. Böylece süpürürken sürekli aynı bölgenin üzerinden geçme ihtiyacı azalabiliyor.

HER TEMİZLİKTEN SONRA DEĞİŞTİRMEK GEREKMİYOR

Folyonun süpürgenin tamamını kaplamasına gerek yok. Alt bölüme sıkıca sarılması yeterli oluyor. Ancak zemine sürtündükçe folyo zamanla kırışabiliyor veya yırtılabiliyor. Bu durumda çıkarılıp yenisiyle değiştirilmesi gerekiyor.

Yöntem özellikle sert zeminlerde ve evcil hayvan bulunan evlerde denenebilecek basit bir temizlik uygulaması olarak öne çıkıyor. Ancak folyo, elektrikli süpürgenin yerini alan bir çözüm değil; daha çok klasik süpürgeyle saç, tüy ve hafif kirleri toplarken işi kolaylaştırmak için kullanılıyor.