Dünyaca ünlü Şilili influencer ve moda tasarımcısı 34 yaşındaki Javiera ORtiz yaşadığı Rinconada plajının sahilinde sörf yaparken 60 yaşındaki adamın kullandığı sürat teknesinin çarpması sonucu feci şekilde yaşamını yitirdi.

KAMYONET İLE HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Kaza sonrası sürat teknesinde bulunan iki kişinin denizden çıkartarak sahile getirdiği ve bir kamyonet ile hastaneye kaldırılan Ortiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ON BİNLERCE TAKİPÇİSİ VARDI

Sosyal medyada on binlerce takipçisi olan Ortiz’in sörf yaparken feci şekilde ölmesi büyük yankı uyandırdı.

BU BİR CİNAYETTİR

İki hafta sonra evlilik hazırlığı yapan Ortiz’in ölümüne neden olan kaptan ise tutuklandı.

Şilili sörfçü Alexi Valenzeula, "Bu bir adam öldürmedir ve cezasız çok ağır olmamalıdır, sahillere yakın bir yerde bu şekilde süratli tekne kullanmak cinayetle eşdeğerdir. Kişiye en ağır cezanın verilmesi gerekir” dedi.

ORtiz’in ölümü ve kaza anı sahildeki vatandaşların cep telefonu ile kaydedildi