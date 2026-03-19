ABD pazarında son yıllarda artan çevre bilinci ve kalite odaklı tüketim eğilimleri, Türk tekstil ürünlerine olan ilgiyi de beraberinde getiriyor. Özellikle sürdürülebilir üretim anlayışıyla öne çıkan premium Türk pamuğu, Amerikan perakende zincirlerinin tedarik listelerinde daha görünür hale geliyor.

Bu dönüşümün sahadaki yansımalarını yakından takip eden isimlerden biri de, American Soft Linen’ın kurucusu ve yöneticisi Reşit Akçam. Yaklaşık on yıllık kariyerinde Türk tekstilini ABD pazarına taşıyan iş modelleri geliştiren Akçam, sürdürülebilirliğin artık bir “tercih” değil, zorunluluk haline geldiğine dikkat çekiyor.

ABD’li Perakendecilerde Sürdürülebilirlik Kriteri Belirleyici Oldu

2024 itibarıyla yıllık 18 milyon doların üzerinde ithalat hacmini yöneten American Soft Linen, ilk yıllarında sevkiyat bazında yüzde 500’ü aşan büyüme performansıyla dikkat çekmişti. Bugün ise büyümenin merkezinde yalnızca hacim değil; izlenebilir tedarik zinciri, ürün kalitesi ve sürdürülebilir hammaddeler yer alıyor.

Reşit Akçam’a göre ABD’deki büyük perakendeciler, artık fiyat kadar üretim süreçlerine de odaklanıyor: “Kohl’s, Wayfair, Macy’s ve Target+ gibi platformlar için sürdürülebilirlik somut kriterlerle ölçülüyor. Kullanılan pamuktan lojistik süreçlere kadar her adımın şeffaf olması bekleniyor. Türk tekstilinin burada güçlü olmasının nedeni, kaliteyle birlikte bu beklentilere uyum sağlayabilmesi.”

Şirket, bu doğrultuda EDI, DSCO ve SPS Commerce entegrasyonlarını hayata geçirerek yüksek hacimli perakende operasyonlarında dijital uyumu da güçlendirdi.

Premium Türk Pamuğu, ABD Ev Tekstilinde Üst Segmenti Dönüştürüyor

ABD’de ev tekstili pazarında artan “uzun ömürlü ürün” talebi, Türk pamuğunun bilinirliğini daha da artırıyor. American Soft Linen çatısı altında geliştirilen nevresim, havlu, bornoz ve yorgan serileri; yumuşaklık, dayanıklılık ve çevresel etki kriterleriyle üst segmentte konumlanıyor.

Hem lisans hem de yüksek lisans eğitimini ABD’de tamamlayan Reşit Akçam, iki pazar arasındaki tüketici beklentilerini doğru okumanın kritik olduğunu vurguluyor: “Amerikan tüketicisi artık ‘daha ucuz’ yerine ‘daha uzun ömürlü ve sorumlu üretilmiş’ ürünü tercih ediyor. Türk pamuğu bu noktada doğal bir avantaja sahip. Doğru ürün geliştirme ve doğru anlatımla, Türk tekstilinin ABD’deki payı önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır.”