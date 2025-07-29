TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin partilerin son durumu belli oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerden 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar isim isterken komisyonda siyasi partilerin dağılımı şöyle olacak:

AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti 4, MHP 4, İYİ Parti 3, Yeni Yol Partisi 3, HÜDA PAR 1, Yeniden Refah 1, TİP 1, EMEP 1, DSP 1 ve DP 1.

İYİ PARTİ KATILMAYACAK

Komisyona ilişkin hem Genel Başkan hem de parti düzeyinde İYİ Parti komisyona üye vermeyeceğini açıklamıştı.

Komisyonda MHP'yi, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut temsil edecek.

DEM Parti'yi ise Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek temsil edecek.

AK Parti’nin komisyona vereceği milletvekili isimleri de henüz netlik kazanmadı.

CHP'NİN ŞARTLARI VAR

CHP komisyon için bazı şartlar ortaya koyarken, Yeni Yol komisyona vereceği isimleri henüz açıklamadı.

CHP’nin kurulacak komisyon için üye verip vermeyeceği belirsizliğini korurken; Komisyonda siyasi partilerin eşit şekilde temsil edilmesinin sağlanmasını bunun mümkün olmaması durumunda komisyonda karar vermek için nitelikli çoğunluğun aranmasını öneriyor. Bu durumda komisyonda kararların üye sayısının üçte iki veya beşte üçünün oyuyla alınması gerekiyor.

Yeni Yol Grubu komisyona milletvekili gönderecek ancak isimler konusunda parti kurullarında istişarelerin sürdüğü belirtiliyor.

TİP'TEN 'ANAYASA' VURGUSU

Meclis’te temsil edilen ama grubu bulunmaya siyasi partilere de komisyon için davetiye gönderildi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) komisyona üye verme eğiliminde ancak komisyonun Anayasa yapmaya yönelik bir komisyon olması durumunda üye vermeme görüşünü benimsiyor. Emek Partisi (EMEP) komisyona üye verecek. Komisyonda yer alacak isim İstanbul Milletvekili İskender Bayhan olacak.

YRP KARARSIZ

Yeniden Refah Partisi’nin komisyona üye verip vermeyeceği de henüz netleşmedi. Bu konuda yetkili kurullarda görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor. Demokrat Parti de henüz komisyona üye verme konusunda karar verilmediği, parti kurullarında komisyona katılıp katılınmayacağının tartışıldığı ancak eğilimin katılma yönünde olduğu ifade edildi.

Komisyona katılacak bir diğer isim ise Demokratik Sol Parti'den (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal olacak.

HÜDA PAR da komisyona üye verecek ancak isim henüz netleşmedi.