Suriye ordusu ve terör örgütü SDG arasındaki çatışmalar sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında ipler gerilirken AKP'den de yeni 'söylem' hamlesi geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, iktidarın son haftalarda milli kimlik ve Türk dünyası söylemini öne çıkarması dikkat çekti.

AKP kulislerinde bu durum, “toplumsal hassasiyetlerin gözetilmesi” olarak yorumlansa da muhalefet, yaşananları politik bir dengeleme hamlesi olarak değerlendiriyor.