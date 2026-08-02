Yeni uygulama kapsamında hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport hakkı bulunan kişiler, başvurularını elektronik sistem üzerinden gerçekleştirecek. Kurum içi onay süreçleri de dijital ortamda tamamlanırken, onaylanan başvuru bilgileri elektronik olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne aktarılacak.

EVRAK SÜRECİ DİJİTAL ORTAMA TAŞINDI

Yeni dönemde yeşil pasaport başvuruları hak sahibi personelin kendisi tarafından sistem üzerinden yapılacak. Gri pasaport işlemleri ise ilgili kurumlar tarafından elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Daha önce kurumlar arasında yürütülen evrak hazırlama, onay ve teslim süreçleri nedeniyle zaman alan işlemler, yeni sistem sayesinde internet üzerinden takip edilebilecek. Başvurusu tamamlanan kişilere süreçle ilgili bilgilendirme yapılacak.

AMAÇ İŞLEMLERİ HIZLANDIRMAK

Dijital sistemle birlikte başvurularda bürokratik işlemlerin azaltılması, hata riskinin düşürülmesi ve işlemlerin daha güvenli şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Yeni uygulama sayesinde kurumlar arasındaki belge akışının hızlanması, başvuru süreçlerinin daha kolay takip edilebilmesi ve işlemlerin daha kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.