İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir araya gelerek yürütülen süreç ve çerçeve yasa çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede, sürecin mevcut aşaması değerlendirilirken, TBMM’nin tatile girmesinden önce çerçeve yasa düzenlemesinin gündeme alındığı belirtildi.

'AYRIM YAPILMASIN'

SÖZCÜ Muhabiri Bala Ateş Irmak görüşmeye ve çerçeve yasaya ilişkin konuşulanları şu ifadelerle aktardı:

Meclisin kapanmasına çeyrek kala dün sürpriz bir görüşme oldu. AKP ve İmralı Heyeti bir araya geldi. Nerede bir araya geldiklerini bilmiyoruz. Dün en son Pervin Buldan haber beklediğini belirtmişti. O görüşmede süreç yasası ele alındı. İki tarafında talebi meclis kapanmadan süreç yasasını geçirmekti. Yasada gelinen son noktada dem parti henüz AKP'nin taslağını görmediğini belirtiyor. Maddeler üzerinde görüş alışverişi yapılıyor. Geçici ve müstakil bir yasa olacak yani belirli bir süresi olacak. Bu noktada suça karışan ve karışmayanlar ayrılacak. Suça karışanlar yargılanacak ama DEM Parti bunu istemiyor. 'Ayrım yapılmasın' diyorlar. AKP hem af hem de cezasızlık yansımasını istemiyor. Bu noktada adli tutuklular etkilenir mi? bu da önemli bir başlık. DEM Parti geri dönüşlerin tıkanmaması için herkesi kapsayan bir yasa istiyor.

'YASALAŞMASI EKİM AYINA KALABİLİR'

Hem AKP hem de DEM kanadı Meclis kapanmadan yasanın geçmesini istiyor. Belki de taslak Meclis'e gelebilir ama yasalaşması Ekim ayına bırakılabilir. Ya da şimdi yasalaşır ama yürürlüğe konulmaz. Şu ifade yer alabilir 'silahların bırakılmasının teyiti ve tesiti' ile denilebilir. Milli Güvenlik Kurulu'nun yazacağı rapora işaret edilebilir. Bu da yaz boyu sürecek bir sürece işaret ediyor. Bu da bu yasanın geçişinin Ekim ayını bulabileceğini gösteriyor. Bizi hareketli günler bekliyor.